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До 8 років в'язниці засудили російського шпигуна: крав секрети РК "Нептун"

Середа, 21 липня 2021, 11:34
Ракетний комплекс "Нептун"

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним у шпигунстві на Росію мешканця Сєвєродонецька і відправив його на вісім років у в'язницю.

Джерело: Офіс генпрокурора і Служба безпеки України

Деталі: Слідство з'ясувало, що злочинець збирав для ФСБ РФ таємні дані про новітні українські розробки ракетних комплексів.

Зокрема, у 2018 році він був завербований так званим "міністерством державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ. На виконання завдання агент мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі. Для цього він налагодив контакти з військовими одного з науково-дослідних центрів ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом "таємно". За хабар агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

Під час фотографування та пересилання до ФСБ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання завдання він мав одержати 10 тис. доларів.

Під час обрання покарання суд взяв до уваги той факт, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину.

Його засуджено як державного зрадника.

 

Українська правда
Теми: шпигунствов'язницяРосіясуд


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