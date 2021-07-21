Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К 8 годам тюрьмы приговорили российского шпиона: воровал секреты РК "Нептун"

Среда, 21 июля 2021, 11:34
К 8 годам тюрьмы приговорили российского шпиона: воровал секреты РК Нептун
Ракетний комплекс "Нептун"

Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным в шпионаже на Россию жителя Северодонецка и отправил его на восемь лет в тюрьму.

Источник: Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины

Детали: Следствие выяснило, что преступник собирал для ФСБ РФ секретные данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов.

В частности, в 2018 году он был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ. Для выполнения задания агент должен собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с военными одного из научно-исследовательских центров ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За взятку агент предложил военным предоставить секретную документацию по новейшей военной разработке - ракетному комплексу "Нептун".

Во время фотографирования и пересылки в ФСБ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить 10 тыс. долларов.

При избрании наказания суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

Его приговорили как государственного изменника.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: шпионажтюрьмаРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
шпионаж
Россиянам запретили строить посольство в Австралии
Венгрия объявила в розыск экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ
На Яворивском полигоне разоблачили российских шпионов
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: