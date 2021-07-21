К 8 годам тюрьмы приговорили российского шпиона: воровал секреты РК "Нептун"

Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным в шпионаже на Россию жителя Северодонецка и отправил его на восемь лет в тюрьму.

Источник: Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины

Детали: Следствие выяснило, что преступник собирал для ФСБ РФ секретные данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов.

В частности, в 2018 году он был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ. Для выполнения задания агент должен собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с военными одного из научно-исследовательских центров ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За взятку агент предложил военным предоставить секретную документацию по новейшей военной разработке - ракетному комплексу "Нептун".

Во время фотографирования и пересылки в ФСБ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить 10 тыс. долларов.

При избрании наказания суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

Его приговорили как государственного изменника.