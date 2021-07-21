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У одній з ключових опозиційних партій Польщі допустили "закриття очей" на окупацію Криму

Середа, 21 липня 2021, 11:57
У одній з ключових опозиційних партій Польщі допустили закриття очей на окупацію Криму

Радниця лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050" Катажина Пелчиньска-Наленч допустила, що одного дня доведеться закрити очі на окупацію Криму.

Про це вона сказала в інтерв’ю для Польського інституту міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда".

На думку дипломатки, яка раніше працювала послом у Росії, чим більше росіян відчувають, що їх люблять в Європі і їх не відкидає Європа, включаючи Польщу, тим більший шанс, що одного разу вони зможуть пристосуватися і знайти своє європейське коріння.

На питання про те, чи можна полюбити їх з Кримом і Донбасом, Пелчинська-Наленч зазначила, що з Кримом такий варіант імовірний.

"Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будьмо реалістами, нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде виходу", - зазначила вона.

"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Багато подібних аналогій можна знайти. Не дай боже, я не хочу захищати анексію Криму, бо це, безумовно, була агресія, але думка, що у нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу. Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму", - додала дипломатка.

Варто зазначити, що за останніми опитуваннями "Рух Польща 2050" є третім за популярністю після керівної партії "Право і справедливість" і опозиційної "Громадянської коаліції", але протягом певного періоду обіймав і другу позицію в рейтингах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаКримокупація
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