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В одной из ключевых оппозиционных партий Польши допустили "закрытие глаз" на оккупацию Крыма

Среда, 21 июля 2021, 11:57

Советник лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньска-Наленч допустила, что однажды придется закрыть глаза на оккупацию Крыма.

Об этом она сказала в интервью для Польского института международных отношений, сообщает "Европейская правда".

По мнению дипломатки, которая раньше работала послом в России, чем больше россиян чувствуют, что их любят в Европе и что их не отвергает Европа, включая Польшу, тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни.

На вопрос о том, можно ли полюбить их с Крымом и Донбассом, Пелчиньска-Наленч отметила, что с Крымом такой вариант возможен.

"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крым не будет другого выхода", - отметила она.

"Так же, как нам нравится Израиль с различными оккупированными территориями. Можно найти много аналогий. Не дай бог, я не хочу защищать аннексию Крыма, потому что это, безусловно, была агрессия, но мысль, что у нас будет Россия, которая добровольно откажется от Крыма? Я этого не вижу. Даже в очень демократической России с очень демократической властью я не вижу возвращения Крыма", - добавила дипломатка.

Стоит отметить, что по последним опросам "Движение Польша 2050" является третьим по популярности после правящей партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской коалиции", но в течение определенного периода занимало и второе место в рейтингах.

Темы: ПольшаКрымоккупация
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