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Спека тікає з України – прогноз

Середа, 21 липня 2021, 12:13
Спека тікає з України – прогноз

Зливи з грозами пройдуть у четвер на Сході України, південному сході та в західних областях.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до Центру, але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться.

У північних областях дощів 22 липня не очікується.

І нарешті спека полишить навіть Схід та Південь України.

Температура повітря найближчої доби в Україні - в межах +23+28 градусів.

Свіжості повітрю додаватиме сильний вітер північних напрямків, зазначає синоптикиня.

У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається +22+24 градуси.

Пряма мова: "З найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23+28 градусів, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30 градусів.

А поки - швиденько набираємо з запасом свіжого повітря, дихаємо вільно, прибираємо страдницький спекотний вираз із обличчя, насолоджуємся комфортними градусами, поки атмосфера не передумала".

Українська правда

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Теми: погода
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