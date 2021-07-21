Спека тікає з України – прогноз
Зливи з грозами пройдуть у четвер на Сході України, південному сході та в західних областях.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook
Деталі: Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до Центру, але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться.
У північних областях дощів 22 липня не очікується.
І нарешті спека полишить навіть Схід та Південь України.
Температура повітря найближчої доби в Україні - в межах +23+28 градусів.
Свіжості повітрю додаватиме сильний вітер північних напрямків, зазначає синоптикиня.
У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається +22+24 градуси.
Пряма мова: "З найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23+28 градусів, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30 градусів.
А поки - швиденько набираємо з запасом свіжого повітря, дихаємо вільно, прибираємо страдницький спекотний вираз із обличчя, насолоджуємся комфортними градусами, поки атмосфера не передумала".