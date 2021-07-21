Спека тікає з України – прогноз

Зливи з грозами пройдуть у четвер на Сході України, південному сході та в західних областях.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до Центру, але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться.

У північних областях дощів 22 липня не очікується.

І нарешті спека полишить навіть Схід та Південь України.

Температура повітря найближчої доби в Україні - в межах +23+28 градусів.

Свіжості повітрю додаватиме сильний вітер північних напрямків, зазначає синоптикиня.

У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається +22+24 градуси.

Пряма мова: "З найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23+28 градусів, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30 градусів.

А поки - швиденько набираємо з запасом свіжого повітря, дихаємо вільно, прибираємо страдницький спекотний вираз із обличчя, насолоджуємся комфортними градусами, поки атмосфера не передумала".