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Жара уходит из Украины – прогноз

Среда, 21 июля 2021, 12:13
Жара уходит из Украины – прогноз

Ливни с грозами пройдут в четверг на Востоке Украины, юго-востоке и в западных областях.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Ближайшей ночью атмосферный фронт еще окутает дождями и грозами южную часть Украины и вызовет неустойчивую погоду в Центре, но днем ​​Одесская, Николаевская, большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся.

В северных областях дождей 22 июля не ожидается.

И наконец жара покинет даже Восток и Юг Украины.

Температура воздуха в ближайшие сутки в Украине - в пределах +23 +28 градусов.

Свежести воздуху будет добавлять сильный ветер северных направлений, отмечает синоптик.

В Киеве в четверг будет сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха предполагается +22 +24 градуса.

Прямая речь: "Из ближайшей перспективы - в Украине дождей будет мало, разве около Карпат, сильная жара маловероятна, +23 +28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов.

А пока - быстро набираем с запасом свежего воздуха, дышим свободно, убираем страдальческое жаркое выражение с лица, наслаждаемся комфортными градусами, пока атмосфера не передумала ".

Украинская правда

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Темы: погода
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