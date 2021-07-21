Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу – 232 нових хворих на COVID та одна смерть

Середа, 21 липня 2021, 12:36
У Києві за добу – 232 нових хворих на COVID та одна смерть

У Києві за минулу добу 20 липня виявили 232 хворих на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "232 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Всього від коронавірусу на сьогодні 5222 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання – 217 191".

Деталі: Захворіли минулої доби зокрема 137 жінок віком від 18 до 90 років, 80 чоловіків віком від 20 до 95 років. А також 10 дівчаток від 4 до 17 років та 5 хлопчиків від 3 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 47, у Солом’янському – 42 та в Дніпровському районі – 40 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 44 хворих на коронавірус, а також 6 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 199 людей. Загалом коронавірус подолали 207 949 мешканців столиці.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: