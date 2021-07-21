У Києві за добу – 232 нових хворих на COVID та одна смерть

У Києві за минулу добу 20 липня виявили 232 хворих на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "232 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Всього від коронавірусу на сьогодні 5222 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання – 217 191".

Деталі: Захворіли минулої доби зокрема 137 жінок віком від 18 до 90 років, 80 чоловіків віком від 20 до 95 років. А також 10 дівчаток від 4 до 17 років та 5 хлопчиків від 3 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 47, у Солом’янському – 42 та в Дніпровському районі – 40 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 44 хворих на коронавірус, а також 6 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 199 людей. Загалом коронавірус подолали 207 949 мешканців столиці.