Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки – 232 новых больных COVID и одна смерть

Среда, 21 июля 2021, 12:36
В Киеве за сутки – 232 новых больных COVID и одна смерть

В Киеве за минувшие сутки 20 июля обнаружили 232 больных коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "232 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Всего от коронавируса на сегодня 5222 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания - 217 191".

Детали: Заболели за прошедшие сутки: 137 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 80 мужчин в возрасте от 20 до 95 лет. А также 10 девочек от 4 до 17 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 47, в Соломенском - 42 и в Днепровском районе - 40 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 6 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за мигнувшие сутки 199 человек. В целом коронавирус преодолели 207 949 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: