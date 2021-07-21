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В Киеве за сутки – 232 новых больных COVID и одна смерть

Среда, 21 июля 2021, 12:36

В Киеве за минувшие сутки 20 июля обнаружили 232 больных коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "232 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Всего от коронавируса на сегодня 5222 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания - 217 191".

Детали: Заболели за прошедшие сутки: 137 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 80 мужчин в возрасте от 20 до 95 лет. А также 10 девочек от 4 до 17 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 47, в Соломенском - 42 и в Днепровском районе - 40 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 6 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за мигнувшие сутки 199 человек. В целом коронавирус преодолели 207 949 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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