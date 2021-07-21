Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація із "Північним потоком – 2" проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського – ОП

Середа, 21 липня 2021, 13:05
Ситуація із Північним потоком – 2 проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського – ОП

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у тих, кому цей проект загрожує.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Північний потік - 2" - це взагалі не про економіку і лакшері-життя для окремих лобістів. Це виключно політичний або навіть публічний і масштабний пропаґандивно-лобістський проект, який керівництво Росії хоче використовувати як зброю проти України та інших країн нашого регіону.

Робота на всіх рівнях як в Європі, так і в Америці триває для того, щоб не допустити реалізацію цього проекту в тому вигляді і з тими наслідками, як його задумали в РФ...

Рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у всіх тих, кому цей проект реально загрожує. Ситуація ще не завершена, і вона може бути повністю прояснена тільки під час візиту президента Зеленського у Вашингтон".

Деталі: За його словами, в Європі та Америці ведеться політична, дипломатична, юридична і жорстка інформаційна робота.

Тим більше, Подоляк додав, що приймалися відповідні рішення Конгресу, і неодноразово заявлялися відповідні позиції.

Що було раніше: Видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, повідомило, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Повідомляється, що офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проекту і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: