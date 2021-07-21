Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского – ОП

Среда, 21 июля 2021, 13:05
Ситуация с Северным потоком – 2 прояснится после встречи Байдена и Зеленского – ОП

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Северный поток – 2" - это вообще не про экономику и лакшери-жизнь для отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран нашего региона.

Работа на всех уровнях как в Европе, так и в Америке продолжается для того, чтобы не допустить реализацию этого проекта в том виде и с теми последствиями, как его задумали в РФ…

Решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у всех тех, кому этот проект реально угрожает. Ситуация ещё не завершена, и она может быть полностью прояснена только во время визита президента Зеленского в Вашингтон".

Детали: По его словам, в Европе и Америке ведется политическая, дипломатическая, юридическая работа, и жёсткая информационная работа.

Подоляк добавил, что Конгресс принимал соответствующие решения и неоднократно заявлялись соответствующие позиции.

Что было раньше: Издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами, сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Сообщается, что официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.

Напомним: 

  • Reuters сообщал, что США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.
  • По данным СМИ, в проекте соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания на случай, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: