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Радник Держдепу заперечив тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2"

Середа, 21 липня 2021, 13:41

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростовує інформацію видання Politico, про те, що адміністрація США закликала Україну утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шолле сказав в інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до Києва.

На запитання, чи дійсно Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, Шолле відповів: "Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

Шолле також відповів на запитання, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАПівнічний потік-2
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