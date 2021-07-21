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Советник Госдепа опроверг давление США на Украину по "Северному потоку-2"

Среда, 21 июля 2021, 13:41

Советник Государственного департамента США Дерек Шолль опровергает информацию издания Politico о том, что администрация США призвала Украину воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шолль сказал в интервью Радио Свобода во время своего визита в Киев.

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, Шолль ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Шолль также ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal - что США и Германия согласовали перечень мер по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.

Напомним, издание Politico утверждает, что представители администрации президента США Джо Байдена призвали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Германия объявят о соглашении по "Северному потоку-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.

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Темы: СШАСеверный поток-2
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