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У Білорусі хочуть, щоб одна людина була президентом не більше 2 термінів

Середа, 21 липня 2021, 14:16

Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в Конституції, щоб одна людина могла бути президентом не більше двох термінів.

Джерело: державне видання Білорусі БЕЛТА

Пряма мова: "Запропоновано уточнити конституційні терміни перебування на посаді президента, встановивши, що одна і та ж особа може бути президентом не більше двох термінів".

Деталі: Про це він заявив на дев'ятому засіданні Конституційної комісії.

На засіданні підбили підсумки роботи комісії з розробки пропозицій щодо змін Конституції Білорусі.

Знати більше: За крок до неповернення Чому санкційна війна України з Білоруссю є неминучою

Нагадаємо: 

  • У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
  • Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.

Теми: КонституціяБілорусьпрезидентЛукашенко


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