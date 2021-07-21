У Білорусі хочуть, щоб одна людина була президентом не більше 2 термінів
Середа, 21 липня 2021, 14:16
Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в Конституції, щоб одна людина могла бути президентом не більше двох термінів.
Джерело: державне видання Білорусі БЕЛТА
Пряма мова: "Запропоновано уточнити конституційні терміни перебування на посаді президента, встановивши, що одна і та ж особа може бути президентом не більше двох термінів".
Деталі: Про це він заявив на дев'ятому засіданні Конституційної комісії.
На засіданні підбили підсумки роботи комісії з розробки пропозицій щодо змін Конституції Білорусі.
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Нагадаємо:
- У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
- Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.