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В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков

Среда, 21 июля 2021, 14:16
В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков

Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

Источник: государственное издание Беларуси БЕЛТА

Прямая речь: "Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков".

Детали: Об этом он заявил на девятом заседании Конституционной комиссии.

На заседании подбили итоги работы комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Беларуси.

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Напомним: 

  • В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
  • В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.

Темы: КонституцияБеларусьпрезидентЛукашенко
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