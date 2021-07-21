В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков
Среда, 21 июля 2021, 14:16
Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.
Источник: государственное издание Беларуси БЕЛТА
Прямая речь: "Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков".
Детали: Об этом он заявил на девятом заседании Конституционной комиссии.
На заседании подбили итоги работы комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Беларуси.
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Напомним:
- В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
- В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.