В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков

Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

Источник: государственное издание Беларуси БЕЛТА

Прямая речь: "Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков".

Детали: Об этом он заявил на девятом заседании Конституционной комиссии.

На заседании подбили итоги работы комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Беларуси.

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Напомним: