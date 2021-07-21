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У Грузії відбудуться міжнародні навчання Agile Spirit 2021 за участю України

Середа, 21 липня 2021, 14:23

У Грузії з 26 липня по 6 серпня пройдуть міжнародні навчання Agile Spirit 2021 за участю України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У грузинському Міноборони повідомили, що США вже перекинули до Грузії броньовані "Хаммери" та різну допоміжну техніку для участі в навчаннях.

Техніка 173-ї десантної піхотної бригади армії США і 18-ї бригади військової поліції доставлена морським шляхом у порт Поті з румунського порту Констанца вантажним судном Obirix.

Військовослужбовці США, які візьмуть участь у навчаннях, прибудуть до Грузії поетапно повітряним шляхом.

У Грузії навчання Agile Spirit відбудуться вдесяте. Нинішнього року вони проходитимуть на п'яти локаціях.

Навчання відбудуться у Грузії з 26 липня до 6 серпня.

Участь у навчаннях візьмуть майже 2500 військовослужбовців 15 країн: Грузії, США, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії, Польщі, Іспанії, Туреччини, України, Великої Британії, Канади, Італії та Азербайджану.

Теми: ГрузіяУкраїнаармія


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