В Грузии состоятся международные учения Agile Spirit 2021 с участием Украины
В Грузии с 26 июля по 6 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2021 с участием Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В грузинском Минобороны сообщили, что США уже перебросили в Грузию бронированные "Хаммеры" и различную вспомогательную технику для участия в учениях.
Техника 173-й десантной пехотной бригады армии США и 18-й бригады военной полиции доставлена морским путем в порт Поти из румынского порта Констанца грузовым судном Obirix.
Военнослужащие США, которые примут участие в учениях, прибудут в Грузию поэтапно воздушным путем.
В Грузии обучение Agile Spirit состоятся в десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях.
Учения пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа.
Участие в учениях примут почти 2500 военнослужащих 15 стран: Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.