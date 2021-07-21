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Через масштабні лісові пожежі в російській Карелії ввели режим НС

Середа, 21 липня 2021, 15:05
Фото: РИА Новости

Влада суб'єкту РФ Карелії ввела режим надзвичайно ситуації на всій території республіки через лісові пожежі.

Джерело: міністр природних ресурсів і екології регіону Андрій Карпілович, слова якого передає російський "Интерфакс"

Деталі: Режим діє з 20 липня до 1 серпня.

Напередодні повідомлялося, що площа палаючих лісів на території Карелії з понеділка зросла майже на третину.

Великі лісові пожежі охопили кілька регіонів Росії. Режим НС також оголошений в Якутії. Тут склалася найскладніша: за місяць згоріло понад 1,5 млн гектарів лісу. У зоні задимленості знаходяться 107 населених пунктів республіки.

На ранок 21 липня в Карелії діють 33 лісові пожежі на площі майже 7,3 тис. га. Через дим було обмежено рух на федеральній трасі, а жителів селища Найстен'ярві евакуювали через вогонь, що підступає. З початку пожежонебезпечного сезону на території Карелії виникло 250 лісових пожеж на площі майже 9 тис. га.

Теми: Росіяпожежаекологія


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