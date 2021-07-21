Из-за масштабных лесных пожаров в российской Карелии ввели режим ЧС

Власти субъекта РФ Карелии ввели режим чрезвычайно ситуации на всей территории республики из-за лесных пожаров.

Источник: министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Карпилович, слова которого передает российский "Интерфакс"

Детали: Режим действует с 20 июля по 1 августа.

Накануне сообщалось, что площадь горящих лесов на территории Карелии с понедельника выросла почти на треть.

Крупные лесные пожары обрушились на несколько регионов России. Режим ЧС также объявлен в Якутии. Здесь сложилась самая сложная: за месяц сгорело более 1,5 млн гектаров леса. В зоне задымленности находятся 107 населенных пунктов республики.

На утро 21 июля в Карелии действуют 33 лесных пожара на площади почти 7,3 тыс. га. Из-за дыма было ограничено движение на федеральной трассе, а жителей поселка Найстенъярви эвакуировали из-за подступающего огня. С начала пожароопасного сезона на территории Карелии возникло 250 лесных пожаров на площади почти 9 тыс. га.