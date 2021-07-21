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Спортивного тренера запідозрили у виготовленні дитячої порнографії

Середа, 21 липня 2021, 15:52

Правоохоронці викрили тренера зі спортивної акробатики, який створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат.

Джерело: пресслужба кіберполіції

Деталі: У поліції зазначають, що тренер виготовляв та розповсюджував у DarkNet протиправний контент за участю своїх вихованок.

Тренера викрили правоохоронці у Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області.

Повідомляється, що 48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат.

Батькам своїх вихованець він повідомив, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду. 

Однак зловмисник змушував малолітніх дівчат позувати для відвертих знімків.

Серед постраждали троє дівчат, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.

В оселі тренера поліцейські провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски.

У вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру, за участю дітей.

Тренеру оголосили про підозру за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, яка діяла до набрання чинності законом від 18.02.2021 № 1256-ІХ) ККУ.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліціядіти


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