Спортивного тренера запідозрили у виготовленні дитячої порнографії
Правоохоронці викрили тренера зі спортивної акробатики, який створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат.
Джерело: пресслужба кіберполіції
Деталі: У поліції зазначають, що тренер виготовляв та розповсюджував у DarkNet протиправний контент за участю своїх вихованок.
Тренера викрили правоохоронці у Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області.
Повідомляється, що 48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат.
Батькам своїх вихованець він повідомив, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду.
Однак зловмисник змушував малолітніх дівчат позувати для відвертих знімків.
Серед постраждали троє дівчат, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.
В оселі тренера поліцейські провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски.
У вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру, за участю дітей.
Тренеру оголосили про підозру за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, яка діяла до набрання чинності законом від 18.02.2021 № 1256-ІХ) ККУ.
Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.