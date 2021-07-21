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Спортивного тренера заподозрили в изготовлении детской порнографии

Среда, 21 июля 2021, 15:52

Правоохранители разоблачили тренера по спортивной акробатике, который создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек.

Источник: пресс-служба киберполиции

Детали: В полиции отмечают, что тренер делал и распространял в DarkNet противоправный контент с участием своих воспитанниц.

Тренера разоблачили правоохранители в Запорожской области совместно со следователями Александровского отдела полиции области.

Сообщается, что 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек.

Родителям своих воспитанниц он сообщил, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие.

Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков.

Среди пострадавших трое девушек, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

В доме тренера полицейские провели обыск и изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски.

В удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

Тренеру объявили о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу закона от 18.02.2021 № 1256-ИХ) УК.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: полициядети
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