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На кордоні Молдови 15 українців спробували проїхати за підробленими тестами

Середа, 21 липня 2021, 16:23

На кордоні Молдови 15 громадян України показали підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker з посиланням на повідомлення прикордонної поліції. 

Інцидент стався 20 липня на пункті пропуску Крива-Мамалига. Українці прибули рейсовим автобусом і показали прикордонникам довідки про негативний тест. У прикордонників з’явились сумніви щодо справжньості документів. Дзвінок у лабораторію, де нібито здавали тести, показали, що ці люди не приходили туди на аналіз. 

Прикордонники у підсумку дозволили мандрівникам продовжити подорож, але із зобов’язанням відбути двотижневу самоізоляцію. 

З 19 липня у Молдові почали діяти останні зміни правил в’їзду. Усі мандрівники повинні надати або негативний результат тесту, зробленого не раніше 72 годин до подорожі, або погодитись на самоізоляцію. Це правило не поширюється на вакцинованих, якщо від завершення курсу минуло більше 14 днів і людина може підтвердити це відповідним документом.  Винятки передбачені і для низки категорій мандрівників.

У разі в’їзду з країн, які Молдова визначила червоною зоною, 14-денна самоізоляція обов’язкова - крім вакцинованих людей без симптомів хвороби, дітей віком до 6 років, дітей віком 6-18 років з негативним тестом, а також людей, які перехворіли не раніше останніх 90 днів і можуть це підтвердити. 

Тест і самоізоляцію не вимагають також від транзитних мандрівників.

Теми: Молдовакордон


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