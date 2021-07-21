На границе Молдовы 15 украинцев попытались проехать по поддельным тестам

На границе Молдовы 15 граждан Украины показали поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на сообщение пограничной полиции.

Инцидент произошел 20 июля на пункте пропуска Крива – Мамалыга. Украинцы прибыли рейсовым автобусом и показали пограничникам справки об отрицательном тесте. У пограничников появились сомнения в подлинности документов. Звонок в лабораторию, где якобы сдавали тесты, показал, что эти люди не приходили туда на анализ.

Пограничники в итоге позволили путешественникам продолжить путешествие, но с обязательством отбыть двухнедельную самоизоляцию.

С 19 июля в Молдове начали действовать последние изменения правил въезда. Все путешественники должны предоставить или отрицательный результат теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки или согласиться на самоизоляцию. Это правило не распространяется на вакцинированных, если от завершения курса прошло более 14 дней и человек может подтвердить это соответствующим документом. Исключения предусмотрены и для ряда категорий путешественников.

В случае въезда из стран, которые Молдова определила как красную зону, 14-дневная самоизоляция обязательна - кроме вакцинированных людей без симптомов болезни, детей до 6 лет, детей 6-18 лет с отрицательным тестом, а также людей, которые переболели не ранее последних 90 дней и могут это подтвердить.

Тест и самоизоляцию не требуют также от транзитных путешественников.