Обрали спортсменів, які понесуть прапор України на відкритті Олімпіади

Прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо понесуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Деталі: Урочиста церемонія відкриття Ігор ХХХІІ відбудеться 23 липня в олімпійському Токіо.

Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

Олімпійські ігри в Токіо стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань - жінки.

Рішення щодо прапороносців України на відкритті Ігор було ухвалено під час загальнокомандних зборів присутніми наразі в Японії спортсменами Олімпійської збірної України.

Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Довідково: Олена Костевич – Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби. Найдосвідченіша українська стрільчиня в складі Олімпійської збірної. Ігри в Токіо для титулованої спортсменки вже п'яті в її кар'єрі.

Богдан Нікішин – чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо-2016 посів високе 4 місце. Найстарший спортсмен у складі Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх в Токіо, які стануть для досвідченого атлета вже четвертими в його кар'єрі.