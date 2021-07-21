Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обрали спортсменів, які понесуть прапор України на відкритті Олімпіади

Середа, 21 липня 2021, 16:35
Обрали спортсменів, які понесуть прапор України на відкритті Олімпіади

Прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо понесуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Деталі: Урочиста церемонія відкриття Ігор ХХХІІ відбудеться 23 липня в олімпійському Токіо.

Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

Олімпійські ігри в Токіо стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань - жінки.

Рішення щодо прапороносців України на відкритті Ігор було ухвалено під час загальнокомандних зборів присутніми наразі в Японії спортсменами Олімпійської збірної України.

Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Довідково: Олена Костевич – Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби. Найдосвідченіша українська стрільчиня в складі Олімпійської збірної. Ігри в Токіо для титулованої спортсменки вже п'яті в її кар'єрі.

Богдан Нікішин – чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо-2016 посів високе 4 місце. Найстарший спортсмен у складі Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх в Токіо, які стануть для досвідченого атлета вже четвертими в його кар'єрі.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
спорт
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: