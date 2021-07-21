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Выбрали спортсменов, которые понесут флаг Украины на открытии Олимпиады

Среда, 21 июля 2021, 16:35

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

Детали: Торжественная церемония открытия Игр ХХХИ состоится 23 июля в олимпийском Токио.

Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Олимпийские игры в Токио станут первыми Играми с равной гендерному признаку, ведь почти 49% участников соревнований - женщины.

Решение о знаменосцах Украины на открытии Игр было принято во время общекомандного собрания присутствующими сейчас в Японии спортсменами Олимпийской сборной Украины.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Справка: Елена Костевич - Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Опытная украинская стрелец в составе Олимпийской сборной. Игры в Токио для титулованной спортсменки уже пятые в ее карьере.

Богдан Никишин - чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. В олимпийском Рио-2016 занял высокое 4 место. Старший спортсмен в составе Олимпийской сборной Украины на Олимпийских играх в Токио, которые станут для опытного атлета уже четвертыми в его карьере.

Украинская правда
Темы: спорт
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