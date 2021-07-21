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Грузія запровадить штрафи за пошкодження прапора ЄС

Середа, 21 липня 2021, 17:16
Грузія запровадить штрафи за пошкодження прапора ЄС

Грузія готує зміни до законодавства, що запровадять штрафи за пошкодження прапора ЄС, міжнародних організацій та країн, з якими Тбілісі має дипломатичні відносини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказа".

Приводом для цього стали інциденти на гомофобських акціях у Тбілісі, коли перед парламентом двічі спалили прапор Євросоюзу. Після цього спікер Каха Кучава особисто повернув його на флагшток.

Згідно з проєктом змін, за пошкодження прапора загрожує штраф у розмірі 1000 ларі (близько 325 доларів), а у разі повторного порушення - адміністративний арешт. 

Досі законодавство передбачало штрафи лише за пошкодження прапора Грузії. 

Читайте також: ОПЗЖ для Грузії: хто "захищає" Тбілісі від ЄС та західних цінностей,

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Теми: ГрузіяЄСштрафи
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