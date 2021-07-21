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Грузия введет штрафы за повреждение флага ЕС

Среда, 21 июля 2021, 17:16

Грузия готовит изменения в законодательство, введут штрафы за повреждение флага ЕС, международных организаций и стран, с которыми Тбилиси имеет дипломатические отношения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Поводом для этого стали инциденты на гомофобных акциях в Тбилиси, когда перед парламентом дважды сожгли флаг Евросоюза. После этого спикер Каха Кучава лично вернул его на флагшток.

Согласно проекту изменений, за повреждение флага грозит штраф в размере 1000 лари (около 325 долларов), а в случае повторного нарушения - административный арест.

До сих пор законодательство предусматривало штрафы только за повреждение флага Грузии.

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Темы: ГрузияЕСштрафы
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