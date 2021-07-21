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Фіскали виявили розкрадання коштів на ремонтах столичних лікарень

Середа, 21 липня 2021, 17:40

Державна фіскальна служба встановила схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень та викрили декілька підприємств в ухиленні від сплати податків.

Джерело: пресслужба ДФС

Дослівно: "Податкова міліція провела обшуки в КП "Інженерний центр" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

За результатами обшуків в КП "Інженерний центр" виявлено та вилучено первинні фінансово – господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися для виконання ремонтних робіт в тому числі приміщень медичних закладів Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено афілійовану особу яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів КП "Інженерний центр" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Також встановлено ряд підконтрольних СГД за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів".

Деталі: Зазначається, що підприємства-генпідрядники, своєю чергою, отримавши грошові кошти від комунальних підприємств, документально залучали підприємства з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження сплати податків.

Голова ДФС Вадим Мельник повідомив, що в період 2020 року службові особи одного із товариств-субпідрядників ухилилися від сплати податків, занизивши податок на додану вартість на суму понад 12 млн грн.

Українська правда
Теми: Фіскальна службаКиївобшуки


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