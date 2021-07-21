Фискалы обнаружили хищение средств на ремонтах столичных больниц

Государственная фискальная служба установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц и разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов.

Источник: пресс-служба ДФС

Дословно: "Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружено и изъято первичные финансово - хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских учреждений Киева.

Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств".

Детали: Отмечается, что предприятия-генподрядчика, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижение уплаты налогов.

Председатель ДФС Вадим Мельник сообщил, что в период 2020 служебные лица одного из обществ-субподрядчиков уклонились от уплаты налогов, занизив налог на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн.