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Фискалы обнаружили хищение средств на ремонтах столичных больниц

Среда, 21 июля 2021, 17:40

Государственная фискальная служба установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц и разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов.

Источник: пресс-служба ДФС

Дословно: "Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружено и изъято первичные финансово - хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских учреждений Киева.

Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств".

Детали: Отмечается, что предприятия-генподрядчика, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижение уплаты налогов.

Председатель ДФС Вадим Мельник сообщил, что в период 2020 служебные лица одного из обществ-субподрядчиков уклонились от уплаты налогов, занизив налог на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн.

Украинская правда
Темы: Фискальная службаКиевобыски
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