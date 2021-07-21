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РПЦ закликає заборонити робити аборт жінкам з високим доходом

Середа, 21 липня 2021, 18:23

Російська православна церква закликає на державному рівні вивести аборти за бажанням жінки з системи обов'язкового медстрахування і заборонити лікарям пропонувати вагітним зробити аборт.

Джерело: пресслужба РПЦ

Дослівно: "Учасники (загальноцерковного - ред.) з'їзду закликають органи державної влади Росії вивести аборти за бажанням жінки з системи обов'язкового медичного страхування.

З огляду на досвід Німеччини, де передбачена оплата аборту за рахунок страховки тільки в разі соціальних, медичних показань або через крайню бідність жінки, підтверджену документально, пропонується розглянути можливість поетапного виведення абортів за бажанням жінки з системи ОМС - на початку за прикладом Німеччини для жінок з доходом вище прожиткового мінімуму, потім для всіх випадків звернень жінок за їх бажанням".

Деталі: Церковники закликають на рівні закону заборонити лікарям і медпрацівникам за власною ініціативою пропонувати вагітній жінці аборт.

У церкві також пропонують на законному рівні передбачити обов'язкове консультування з психологом/ соціальним працівником жінок, які виявили бажання зробити аборт.

Крім того, для тих, хто захотів зробити аборт, просять ввести обов'язкову УЗД-візуалізацію і прослуховування серцебиття плоду.

Вони виступають за введення додаткової одноразової виплати жінкам при досягненні 12 тижнів вагітності.

Також пропонується забезпечувати жінку щомісяця виплатами з 12 тижня вагітності і ввести для матерів "коробку новонародженого" з набором предметів першої необхідності.

Крім того, в РПЦ пропонують збільшити виплати на надання правової, психологічної та медико-соціальної допомоги жінкам, які опинилися у важкій життєвій ситуації у період вагітності.

Українська правда
Теми: церкваРосіямедицинадіти


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