РПЦ призывает запретить делать аборт женщинам с высоким доходом

Российская православная церковь призывает на государственном уровне вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования и запретить врачам предлагать беременным сделать аборт.

Источник: пресс-служба РПЦ

Дословно: "Участники (общецерковного – ред.) съезда призывают органы государственной власти России вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования.

Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию".

Детали: Церковники призывают на уровне закона запретить врачам и медработникам по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт.

В церкви также хотят на законном уровне предусмотреть обязательное консультирование психологом/социальным работником женщин, изъявивших желание сделать аборт.

Кроме того, для тех, кто захотел сделать аборт, просят ввести обязательную УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода.

Они выступают за введение дополнительной выплаты женщинам при достижении 12 недели беременности.

Также предлагается обеспечивать женщину ежемесячно пособием с 12 недели беременности и ввести для матерей "коробку новорожденного" с набором предметов первой необходимости.

Кроме того, в РПЦ предлагают увеличить выплаты на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период беременности.