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На станції "Хрещатик" сталася бійка, молодики пустили сльозогінний газ

Середа, 21 липня 2021, 18:30

У Києві на станції метро Хрещатик виникла бійка між двома групами молодиків, одна зі сторін застосувала сльозогінний газ.

Джерело: поліція Києва, "Київ оперативний

Дослівно поліція: "Між двома групами молодиків на платформі станції виникла бійка, у ході якої одна із сторін застосувала сльозогінний газ. Проводиться перевірка інциденту... 

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу". 

Деталі: Судячи з відео, оприлюдненого в соцмережі, один із учасників інциденту кричав "Стояти, стріляти буду".  

Правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років 

Теми: Київметрополіція


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