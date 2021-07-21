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На станции "Крещатик" произошла драка, молодчики пустили слезоточивый газ

Среда, 21 июля 2021, 18:30

В Киеве на станции метро Крещатик возникла драка между двумя группами молодчиков, одна из сторон применила слезоточивый газ.

Источник: полиция Киева, "Киев оперативный"

Дословно полиция: "Между двумя группами молодчиков на платформе станции возникла драка, в ходе которой одна из сторон применила слезоточивый газ. Проводится проверка инцидента...

Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами парней возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа".

Детали: Судя по видео, обнародованному в соцсети, один из участников инцидента кричал "Стоять, стрелять буду".

Правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия. 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

Темы: Киевметрополиция
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