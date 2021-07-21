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У Бельгії близько 9 тисяч людей потребують нового житла після повеней

Середа, 21 липня 2021, 19:21
У Бельгії близько 9 тисяч людей потребують нового житла після повеней

У Бельгії близько 9 тисяч людей потребують принаймні тимчасового нового житла після руйнівних повеней, а загальна вартість відбудови постраждалого регіону може сягати 2 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

У близько 65 мільйонів оцінюють лише відбудову газопроводів та електромережі. Без світла досі залишаються 10 000 приватних будинків, близько 10 500 - без газу, понад 1600 родин у своїх помешканнях не мають доступу до води - але це вже вдвічі менше, ніж у понеділок. 

Кількість людей, доля яких невідома, зменшилась зі 116 до 53. Решта 63 знайшлися живими. Кількість підтверджених загиблих - 31 людина - не змінилася. Напередодні країна вшанувала їхню пам’ять хвилиною мовчання. У цей час на хвилину зупинився також весь громадський транспорт.

Поступово відновлюється зв’язок, але мобільний інтернет працює дуже повільно.

Повідомляють про непоодинокі випадки мародерства у провінціях Льєж та Намюр, затриманих обіцяють карати за всією суворістю закону.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгіяпогода
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