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В Бельгии около 9000 человек нуждаются в новом жилье после наводнений

Среда, 21 июля 2021, 19:21

В Бельгии около 9 тысяч человек нуждаются по крайней мере во временном новом жилье после разрушительных наводнений, а общая стоимость восстановления пострадавшего региона может достигать 2 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В 65 млн оценивают только восстановление газопроводов и электросетей. Без света до сих пор остаются 10 000 частных домов, около 10 500 - без газа, более 1600 семей в своих домах не имеют доступа к воде - но это уже в два раза меньше, чем в понедельник.

Количество людей, судьба которых неизвестна, уменьшилась с 116 до 53. Остальные 63 нашлись живыми. Число подтвержденных погибших - 31 человек - не изменилось.

Постепенно восстанавливается связь, но мобильный интернет работает очень медленно.

Сообщают о нередких случаях мародерства в провинциях Льеж и Намюр, задержанных обещают наказывать по всей строгости закона.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия, число погибших превысило 160.

Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

Темы: Бельгияпогода
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