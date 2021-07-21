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У Латвії штам "Дельта" складає вже 80% заражень

Середа, 21 липня 2021, 21:45

Минулого тижня частка штаму "Дельта" серед досліджених заражень коронавірусом досягла 79%.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це свідчать дані Центру попередження і контролю захворювань. 

Ще на початку липня штам "Дельта" складав 18% заражень. Потім його частка стрімко зросла до 54% і врешті до 79%.

У той же час, частка штаму "Альфа", вперше виявленого у Британії, поступово зменшується. 

Як вже повідомлялося, у Польщі частку штаму "Дельта" оцінюють у 45-46%, а в Чехії - до 80% всіх заражень.

Раніше він став домінуючим також у Британії, Іспанії, Франції та Німеччині.

Штам "Дельта", вперше виявлений в Індії, вважається більш заразним і стійкішим до вакцин. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Латвіякоронавірусепідемія
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