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В Латвии штамм "Дельта" составляет уже 80% заражений

Среда, 21 июля 2021, 21:45

На прошлой неделе доля штамма "Дельта" среди исследованных заражений коронавирусом в Латвии достигла 79%.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом свидетельствуют данные Центра предупреждения и контроля заболеваний.

Еще в начале июля штамм "Дельта" составлял 18% заражений. Затем его доля стремительно выросла до 54% ​​и в итоге до 79%.

В то же время, доля штамма "Альфа", впервые обнаруженного в Великобритании, постепенно уменьшается.

Как уже сообщалось, в Польше долю штамма "Дельта" оценивают в 45-46%, а в Чехии - до 80% всех заражений.

Ранее он стал доминирующим также в Великобритании, Испании, Франции и Германии.

Темы: Латвиякоронавирусэпидемия
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