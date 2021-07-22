США пригрозили Туреччині додатковими санкціями, якщо вона знову купить зброю в Росії

США готові запровадити додаткові санкції проти Туреччини, якщо Анкара знову купить системи озброєнь у Росії.

Джерело: заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, яку цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Ми продовжуємо висловлювати позицію проти придбання Туреччиною, а також розміщення (на її території) російських систем протиповітряної оборони С-400. Ми чітко заявляємо, що нові масштабні закупівлі зброї у Росії тягтимуть за собою додаткові санкції (проти Анкари)".

Деталі: Санкції можуть запровадити відповідно до Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій.

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