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США пригрозили Туреччині додатковими санкціями, якщо вона знову купить зброю в Росії

Четвер, 22 липня 2021, 02:07

США готові запровадити додаткові санкції проти Туреччини, якщо Анкара знову купить системи озброєнь у Росії.

Джерело: заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, яку цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Ми продовжуємо висловлювати позицію проти придбання Туреччиною, а також розміщення (на її території) російських систем протиповітряної оборони С-400. Ми чітко заявляємо, що нові масштабні закупівлі зброї у Росії тягтимуть за собою додаткові санкції (проти Анкари)".

Деталі: Санкції можуть запровадити відповідно до Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій.

Нагадаємо:

  • У 2020 році США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських систем С-400.
  • Через рішення Туреччини купити С- 400 вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління.
  • Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про потайні можливості F-35.
  • У квітні 2021 року США оголосили про запровадження санкцій проти турецького Управління оборонної промисловості через військову співпрацю з РФ.

Теми: ТуреччинаРосіяСША


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