США пригрозили Туреччині додатковими санкціями, якщо вона знову купить зброю в Росії
Четвер, 22 липня 2021, 02:07
США готові запровадити додаткові санкції проти Туреччини, якщо Анкара знову купить системи озброєнь у Росії.
Джерело: заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, яку цитує "Укрінформ".
Пряма мова: "Ми продовжуємо висловлювати позицію проти придбання Туреччиною, а також розміщення (на її території) російських систем протиповітряної оборони С-400. Ми чітко заявляємо, що нові масштабні закупівлі зброї у Росії тягтимуть за собою додаткові санкції (проти Анкари)".
Деталі: Санкції можуть запровадити відповідно до Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій.
Нагадаємо:
- У 2020 році США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських систем С-400.
- Через рішення Туреччини купити С- 400 вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління.
- Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про потайні можливості F-35.
- У квітні 2021 року США оголосили про запровадження санкцій проти турецького Управління оборонної промисловості через військову співпрацю з РФ.