США пригрозили Турции дополнительными санкциями, если она снова купит оружие у России

США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара снова купит системы вооружений в России.

Источник: заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США, которую цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Мы продолжаем выражать позицию против приобретения Турцией, а также размещения (на ее территории) российских систем противовоздушной обороны С-400. Мы четко заявляем, что новые масштабные закупки оружия у России тянуть за собой дополнительные санкции (против Анкары)".

Детали: Санкции могут ввести в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем санкций.

Напомним: