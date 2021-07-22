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США пригрозили Турции дополнительными санкциями, если она снова купит оружие у России

Четверг, 22 июля 2021, 02:07

США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара снова купит системы вооружений в России.

Источник: заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США, которую цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Мы продолжаем выражать позицию против приобретения Турцией, а также размещения (на ее территории) российских систем противовоздушной обороны С-400. Мы четко заявляем, что новые масштабные закупки оружия у России тянуть за собой дополнительные санкции (против Анкары)".

Детали: Санкции могут ввести в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем санкций.

Напомним:

  • В 2020 году США наложили частичные санкции на Турцию за закупку российских систем С-400.
  • Из-за решения Турции купить С-400 она была фактически исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения.
  • Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о потайных возможностях F-35.
  • В апреле 2021 года США объявили о введении санкций против турецкого Управления оборонной промышленности из-за военного сотрудничества с РФ.

Темы: ТурцияРосcияСША
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