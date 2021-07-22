Два десятки людей загинули після шторму в Індонезії
Четвер, 22 липня 2021, 07:12
24 людини загинули внаслідок урагану в Індонезії.
Джерело: "Сіньхуа" з посиланням на начальника обласного пошуково-рятувального управління Йопі Харьяді
Деталі: Харьяді сказав, що два дні тиждень тому в цьому районі бушував шторм. У шторм потрапили 18 кораблів.
Інцидент стався в Самбасському районі. Два буксири і риболовецькі судна вже пришвартувалися. Деякі інші судна прямували до берега, реагуючи на попередження метеорологічного агентства про ймовірність екстремальних погодних умов.
31 людина зникла безвісти.
В ході пошуково-рятувальної операції врятували 83 людини, що були на борту суден.