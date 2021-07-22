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Два десятка человек погибли после шторма в Индонезии

Четверг, 22 июля 2021, 07:12
Два десятка человек погибли после шторма в Индонезии

24 человека погибли в результате урагана в Индонезии.

Источник: "Синьхуа" со ссылкой на начальника областного поисково-спасательного управления Иопи Харьяди

Детали: Харьяди сказал, что два дня неделю назад в этом районе бушевал шторм. В шторм попали 18 кораблей.

Инцидент произошел в Самбасском районе. Два буксира и рыболовецкие суда уже пришвартовались. Некоторые другие суда направлялись к берегу, реагируя на предупреждение метеорологического агентства о вероятности экстремальных погодных условий.

31 человек пропал без вести.

В ходе поисково-спасательной операции спасли 83 человека, находившихся на борту судов.

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Темы: Индонезиястихийное бедствие
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