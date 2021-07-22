Два десятка человек погибли после шторма в Индонезии
Четверг, 22 июля 2021, 07:12
24 человека погибли в результате урагана в Индонезии.
Источник: "Синьхуа" со ссылкой на начальника областного поисково-спасательного управления Иопи Харьяди
Детали: Харьяди сказал, что два дня неделю назад в этом районе бушевал шторм. В шторм попали 18 кораблей.
Инцидент произошел в Самбасском районе. Два буксира и рыболовецкие суда уже пришвартовались. Некоторые другие суда направлялись к берегу, реагируя на предупреждение метеорологического агентства о вероятности экстремальных погодных условий.
31 человек пропал без вести.
В ходе поисково-спасательной операции спасли 83 человека, находившихся на борту судов.