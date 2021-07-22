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Динаміка COVID в Україні майже стабільна: 726 випадків за добу 

Четвер, 22 липня 2021, 08:22
Динаміка COVID в Україні майже стабільна: 726 випадків за добу 

За добу 21 липня в Україні зафіксували 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 402 особи, померла 21 людина, одужала 501 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Більше випадків фіксували за 15 липня (733) та до 26 червня (756 випадків за 25 червня і ще більше в попередні три дні).  

Серед нових хворих у цю середу – 54 дитини та 22 медпрацівники.

За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстрували в м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 20 724 особи, методом ІФА – 7 749 осіб, експрес-тестами – 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 246 656 осіб, одужали 2 183 003 особи, від ускладнень через COVID померли 52 790 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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