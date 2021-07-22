Динамика COVID в Украине почти стабильная: 726 случаев за сутки

За сутки 21 июля в Украине зафиксировали 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 402 человека, умер 21 человек, выздоровел 501 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше случаев заболевания фиксировали за 15 июля (733) и до 26 июня (756 случаев за 25 июня и еще больше в предыдущие три дня).

Среди новых больных в эту среду – 54 ребенка и 22 медработника.

За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 20 724 человека, методом ИФА – 7 749 человек, экспресс-тестами – 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, от осложнений из-за COVID умерли 52 790 человек.