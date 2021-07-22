Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Динамика COVID в Украине почти стабильная: 726 случаев за сутки

Четверг, 22 июля 2021, 08:22

За сутки 21 июля в Украине зафиксировали 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 402 человека, умер 21 человек, выздоровел 501 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше случаев заболевания фиксировали за 15 июля (733) и до 26 июня (756 случаев за 25 июня и еще больше в предыдущие три дня).

Среди новых больных в эту среду – 54 ребенка и 22 медработника.

За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 20 724 человека, методом ИФА – 7 749 человек, экспресс-тестами – 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, от осложнений из-за COVID умерли 52 790 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"

фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Все новости...
Covid-2019
В Украине – новый рекорд прививок против коронавируса за день
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 655 случаев, 13 человек умерли
Испания больше не будет заказывать вакцины AstraZeneca и отдаст остатки доз
Последние новости
05:44
США идентифицировали шесть подозреваемых в убийстве президента Гаити
04:45
Около 100 офицеров и их семьи страдают "Гаванскому синдромом" – ЦРУ
03:46
Штаты осуществили авиаудары в Афганистане – Пентагон
02:49
Белый дом раскритиковал Китай за отказ расследовать происхождение COVID-19
02:18
Власти Афганистана обвинили "Талибан" в убийстве сотни гражданских лиц
01:40
00:57
00:23
"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"
23:46
фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
23:31
ЮНЕСКО решила не вносить Венецию в список памятников под угрозой
Все новости...