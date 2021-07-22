В Україні – новий рекорд щеплень проти коронавірусу за день

21 липня в Україні знову зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, – 120 090 осіб отримали ін'єкції.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей".

Деталі: В цю середу працювали: 655 мобільні бригади, 2 280 пунктів щеплення, 127 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 4 399 756 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП