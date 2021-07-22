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В Украине – новый рекорд прививок против коронавируса за день

Четверг, 22 июля 2021, 09:18
В Украине – новый рекорд прививок против коронавируса за день
Полностью вакцинированные, СНБО

21 июля в Украине снова сделали рекордное количество прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, – 120 090 человек получили инъекции.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок в сутки! 120 090 человек вакцинировано против COVID-19 21 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы – 54 568 людей".

Детали: В эту среду работали: 655 мобильных бригады, 2 280 пунктов прививки, 127 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля сделано 4 399 756 прививок.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медицинаМинздрав
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