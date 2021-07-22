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У Газі стався вибух на ринку – 1 людина загинула, 10-ро поранені

Четвер, 22 липня 2021, 10:38
У Газі стався вибух на ринку – 1 людина загинула, 10-ро поранені
Twitter

У четвер вранці на ринку Аль-Завія в місті Газа в секторі Газа стався вибух, у результаті якого загинула одна людина і ще 10-ро отримали поранення.

Джерело: "The Jerusalem Post" із посиланням на палестинські ЗМІ

Деталі: Поранених доставили в лікарню Шифа в прибережному анклаві.

Палестинець, убитий у результаті інциденту, був ідентифікований як Атта Сакалле.

Місцева влада розслідує причину вибуху, хоча в початкових повідомленнях вказувалося, що вибух був викликаний балоном із газом.

На зображеннях із місця події видно сильно пошкоджені конструкції і хмару диму, яку можна було побачити здалеку.

На місці події діють поліція та екстрені служби.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сектор Газавибух
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