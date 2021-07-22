У Газі стався вибух на ринку – 1 людина загинула, 10-ро поранені
У четвер вранці на ринку Аль-Завія в місті Газа в секторі Газа стався вибух, у результаті якого загинула одна людина і ще 10-ро отримали поранення.
Джерело: "The Jerusalem Post" із посиланням на палестинські ЗМІ
Деталі: Поранених доставили в лікарню Шифа в прибережному анклаві.
Палестинець, убитий у результаті інциденту, був ідентифікований як Атта Сакалле.
Місцева влада розслідує причину вибуху, хоча в початкових повідомленнях вказувалося, що вибух був викликаний балоном із газом.
#غزة صباح اليوم.. انفجار كبير في سوق الزاوية شرق المدينة، أدى لإصابات وربما شهداء. pic.twitter.com/uiSGOgAipK— Meqdad (@Almeqdad) July 22, 2021
На зображеннях із місця події видно сильно пошкоджені конструкції і хмару диму, яку можна було побачити здалеку.
انفجار في محال تجارية بمنطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/TRdRdodHu5— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
На місці події діють поліція та екстрені служби.