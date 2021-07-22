В Газе произошел взрыв на рынке – 1 человек погиб, 10-ро ранены
В четверг утром на рынке Аль-Завия в городе Газа в секторе Газа произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще 10 получили ранения.
Источник: "The Jerusalem Post" со ссылкой на палестинские СМИ
Детали: Раненых доставили в больницу Шифа в прибрежном анклаве.
Палестинец, убитый в результате инцидента, был идентифицирован как Атта Сакалла.
Местные власти расследуют причину взрыва, хотя в первоначальных сообщениях указывалось, что взрыв был вызван баллоном с газом.
انفجار في محال تجارية بمنطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/TRdRdodHu5— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
На изображениях с места происшествия видны сильно поврежденные конструкции и облако дыма, которое можно было увидеть издалека.
انفجار في محال تجارية بمنطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/TRdRdodHu5— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
На месте происшествия действуют полиция и экстренные службы.