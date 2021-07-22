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В Газе произошел взрыв на рынке – 1 человек погиб, 10-ро ранены

Четверг, 22 июля 2021, 10:38
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В четверг утром на рынке Аль-Завия в городе Газа в секторе Газа произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще 10 получили ранения.

Источник: "The Jerusalem Post" со ссылкой на палестинские СМИ

Детали: Раненых доставили в больницу Шифа в прибрежном анклаве. 

Палестинец, убитый в результате инцидента, был идентифицирован как Атта Сакалла. 

Местные власти расследуют причину взрыва, хотя в первоначальных сообщениях указывалось, что взрыв был вызван баллоном с газом.

На изображениях с места происшествия видны сильно поврежденные конструкции и облако дыма, которое можно было увидеть издалека.

На месте происшествия действуют полиция и экстренные службы.

Темы: Сектор Газавзрыв
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