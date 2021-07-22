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СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ, яку організував її ексспівробітник

Четвер, 22 липня 2021, 11:05

Співробітники контррозвідки, внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки України викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області.

Джерело: СБУ

Деталі: Вказано, що організував мережу колишній співробітник регіонального управління СБУ, який звільнився зі служби у 2014 році. За даними спецслужби, під час виїзду до Російської Федерації чоловіка завербували співробітники ФСБ РФ.

 

На виконання завдань російської спецслужби, резидент створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Серед них: співробітник СБУ в Херсонській області; працівник місцевої прокуратури; співробітник поліції; посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій; - колишній посадовець облдержадміністрації.

СБУ зазначає, що їй відомий також московсий куратор мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним "Мангуст".

Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку.

Російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

За результатами обшуків у затриманих правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті: долари США, Євро та російські рублі (сума не вказується –ред.)

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента з числа співробітників СБУ затримали. Їм оголошено  про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "державна зрада" КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення, зазначають в СБУ.

Українська правда
Теми: СБУрозвідкаРосія


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