СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которую организовал ее экс-сотрудник

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

Источник: СБУ

Детали: Указано, что организовал сеть бывший сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014 году. По данным спецслужбы, во время выезда в Российскую Федерацию мужчину завербовали сотрудники ФСБ РФ.

Во исполнение заданий российской спецслужбы, резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них: сотрудник СБУ в Херсонской области; работник местной прокуратуры; сотрудник полиции; чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям; - бывший чиновник облгосадминистрации.

СБУ отмечает, что ей известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

По результатам обысков у задержанных правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с представителями ФСБ РФ, российскую символику, а также значительные денежные средства в иностранной валюте: доллары США, евро и российские рубли (сумма не указывается -ред.)

Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент из числа сотрудников СБУ задержаны. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается других членов сети, продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, отмечают в СБУ.