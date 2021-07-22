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Спека відчепилася, сонце подарує комфортні градуси в п'ятницю

Четвер, 22 липня 2021, 11:51

Найближчої доби на українців чекає комфортна суха сонячна погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає. Ось такі чудові новини - на найближчу синоптичну ситуацію в Україні".

Деталі: 23 липня практично повсюди в Україні буде сухо та сонячно. Якісь локальні дощі з грозами можливі хіба в Карпатах.

Температура повітря також одна з найкомфортніших.

Протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів.

У Києві п'ятниця обіцяє сонце, відсутність опадів і комфортні +24, +25 градусів.

Водночас, за словами синоптикині, вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору.

Українська правда
Теми: погода


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