Жара отцепилась, солнце подарит комфортные градусы в пятницу
Четверг, 22 июля 2021, 11:51
В ближайшие сутки украинцев ждет комфортная сухая солнечная погода.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше. Вот такие замечательные новости - о ближайшей синоптической ситуации в Украине".
Детали: 23 июля практически повсеместно в Украине будет сухо и солнечно. Какие-то локальные дожди с грозами возможны разве в Карпатах.
Температура воздуха также одна из самых комфортных. В течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине +23 +28 градусов.
В Киеве пятница обещает солнце, отсутствие осадков и комфортные +24, +25 градусов.
Однако, по словам синоптика, уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх.
Украинская правда