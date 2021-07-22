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Жара отцепилась, солнце подарит комфортные градусы в пятницу

Четверг, 22 июля 2021, 11:51
Жара отцепилась, солнце подарит комфортные градусы в пятницу

В ближайшие сутки украинцев ждет комфортная сухая солнечная погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше. Вот такие замечательные новости - о ближайшей синоптической ситуации в Украине".

Детали: 23 июля практически повсеместно в Украине будет сухо и солнечно. Какие-то локальные дожди с грозами возможны разве в Карпатах.

Температура воздуха также одна из самых комфортных. В течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине +23 +28 градусов.

В Киеве пятница обещает солнце, отсутствие осадков и комфортные +24, +25 градусов.

Однако, по словам синоптика, уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх.

Украинская правда

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Темы: погода
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